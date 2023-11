Homem é preso após mostar genitália para crianças no bairro de Lourdes

Um homem, que não teve a idade divulgada, foi preso por policiais militares do 13º Batalhão após importunação sexual a crianças no bairro de Lourdes, na tarde de sábado (25). A denúncia apontava que o idoso estava mostrando sua genitália a crianças da vizinhança. Segundo a PM, uma mulher informou que seus filhos a procuraram assustados dizendo que o vizinho estava mostrando as partes íntimas a eles.

Conforme a ocorrência policial, a mulher ainda informou que conseguiu constar a importunação ao observar escondida por um buraco no muro de sua casa. A equipe policial ainda procurou por outras testemunhas da vizinhança e encontrou outra mulher que confirmou a importunação, inclusive que sua criança também fora importunada naquela ocasião. Os policiais confrontaram o autor sobre as acusações, o qual disse que estava apenas urinando na frente de sua casa, mas não soube responder o porquê não utilizar o vaso sanitário de sua residência. Perante as provas testemunhais e os relatos das crianças, os policiais deram voz de prisão ao homem o conduziram preso para a delegacia.