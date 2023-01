Homem é preso após pedir açaí e pagar com "Pix falso"

Um homem, de 20 anos, foi preso em flagrante na sexta-feira (13), após aplicar golpe do falso Pix em açaíteria. O crime ocorreu às 15h, quando ele entrou em contato com a loja pedindo vários açaís que seriam entregues em sua casa, enviando um comprovante no valor dos produtos.

Segundo boletim de ocorrência, o proprietário notou que o valor não tinha chegado na conta bancária e acionou a Polícia Civil. O homem foi abordado quando recebia os produtos, e confessou o crime.

Conforme ele, a técnica do crime foi aprendida após assistir a "diversos vídeos no aplicativo TikTok sobre a prática golpista". Ele ainda relatou que tentou usar tal manobra em duas lojas. Ele foi enquadrado por estelionato e preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia.