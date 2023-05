Homem é preso com 117 porções de crack e cocaína

Na manhã de quarta-feira (17), policiais militares da Força Tática do 13º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 36 anos que foi flagrado com 11 porções de cocaína e 117 porções de crack prontas para comercialização em Paranaíba.

Segundo a PM, policiais tiveram conhecimento, através de levantamento técnico de informações, de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas na rua Najla Mameri Faria. O policiamento ostensivo foi intensificado e nas proximidades do local os policiais avistaram um suspeito saindo de um terreno baldio com um pote pequeno em suas mãos, e ficou muito nervoso ao notar a aproximação da viatura e subitamente mudou a direção em que caminhava, colocando o pequeno pote no bolso de sua calça. Dada ordem de parada ao homem, ele tentou fugir, no entanto, a ação rápida dos policiais evitou sua evasão.

Foi realizada uma busca pessoal no indivíduo e os policiais constataram que no pequeno pote havia onze porções de cocaína (6,4g) e 117 porções de crack (46,7g), sendo seis porções maiores e outras cento e dez porções pequenas prontas para serem vendidas.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi levado para a delegacia de Polícia Civil, juntamente com as drogas apreendidas.