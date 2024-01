Homem é preso com 37 trouxinhas de crack prontas para venda

Um homem foi preso pela Polícia Militar, por volta das 23h de domingo (14), com 37 trouxinhas de crack encontradas em sua casa. Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais viram duas pessoas no portão de uma residência recebendo um objeto das mãos do autor. Durante abordagem uma das pessoas saiu correndo em direção a um mato ao lado da residência.

Conforme a PM, os policiais conseguiram fazer a abordagem em dois cidadãos, sendo que um deles, já conhecido por ser usuário de entorpecentes, e o outro também conhecido no meio policial. Na busca pessoal foi localizada uma trouxinha de crack com um deles. O autor confessou para a polícia ter comprado a droga na resiliência onde estava. Na residência localizaram em cima do rack da TV um copo contendo 37 trouxinhas prontas para mercancia.

Foi dada voz de prisão por tráfico de drogas para o morador e por portar drogas para o usuário. Os dois foram presos e entregues na Primeira Delegacia de Polícia Civil juntamente com as trouxinhas de droga.

