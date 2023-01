Homem é preso com mais de sete quilos de maconha no Santo Antônio

Um homem de 37 anos foi preso na noite de segunda-feira(23), por volta das 19h, na rua Theódulo Mendes Malheiros, com aproximadamente 7,5 quilos de maconha. Denúncia anônima apontou o tráfico de drogas no local.

Segundo boletim de ocorrência, a denúncia apontou que chegaria um indivíduo em uma motocicleta de cor prata com drogas. No local um homem foi visto em uma motocicleta, porém ele não obedeceu a ordem de abordagem dos policiais e entrou em uma casa.

Com ele não foi encontrado nada, porém no momento da abordagem, um outro homem que estava dentro da casa saiu juntamente com mais três pessoas e ao perceber que se tratava da polícia jogou no chão um pote de cor preta.

Questionado, sobre o que teria no pote, ele informou que teria uma certa quantia de maconha e ficou com medo quando viu esta equipe no local, por isso teria dispensado o pote. Já o homem que estava na moto disse que estava com pressa por isso entrou na casa rápido e que não teria visto que esta equipe teria dado voz de abordagem a ele.

Após o fato e a constatação que no pote realmente havia maconha, foi dada voz de prisão e no momento em que ele era encaminhado para o compartimento de segurança da viatura foi perguntado onde ele teria comprado a droga, e informou que a droga seria dele e que em sua residência na rua Abel Rodrigues de Freitas teria mais da mesma substancia.

Na casa dele, foi encontrada em uma mochila de cor preta um total de oito tabletes de maconha, totalizando 7,4 quilos e uma balança de precisão.

O homem informou que a droga teria sido deixada por um indivíduo em uma motocicleta CG 150 de cor preta e que ele guardaria a droga apenas um dia.