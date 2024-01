Homem é preso pela PM após cometer furto em Paranaíba.

Durante a Operação Boas Festas, Policiais Militares do 13º Batalhão, prenderam um homem logo após furtar um botijão de gás, na Manhã dessa segunda – feira (01).

A equipe estava em patrulhamento na Rua Bento Ferreira de Moraes, ao avistar a viatura um entregador de gás avisou que ao deixar sua moto em frente à residência teve um dos botijões furtado. A informação foi passada as equipes que estavam de serviço, uma das viaturas visualizou o individuo em posse do botijão de gás em uma moto de cor vermelha.

Buscas foram feitas e os policiais localizaram na Rua Da Saudade, no bairro Industrial de Lourdes. O Homem de 39 anos não estava de posse do produto furtado, mas confessou em ser o autor do crime, o mesmo foi conduzido para a delegacia para as medidas cabíveis.