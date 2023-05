Homem é preso por agredir a mãe após ela negar dinheiro para bebida alcoólica

Na tarde desse sábado (13), policiais Militares do 13º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 42 anos que agrediu com socos sua mãe por ela não fornecer dinheiro para o consumo de bebida alcoólica, no bairro Jardim América.

Conforme a PM, policiais militares da equipe de patrulha urbana de Paranaíba compareceram após acionamento da vítima através do telefone 190. A idosa de 60 anos informou que o filho reside com sua esposa em sua residência e chegou, por volta das 16h, embriagado e começou a lhe pedir dinheiro para continuar fazer uso de bebida alcoólica.

Ao informar ao filho da impossibilidade de sacar o dinheiro, ele teria ficado agressivo e a agrediu fisicamente dois murros na face do lado esquerdo. Os policiais constataram um hematoma e o inchaço na testa da cidadã, assim, deram voz de prisão ao autor e o levaram preso para a delegacia por ter cometido lesão corporal circunstanciada por violência doméstica.