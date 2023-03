Homem é preso por descumprir medida protetiva de urgência no Jardim América

Policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão em flagrante de um indivíduo que descumpriu ordem judicial na tarde desta sexta-feira, em Paranaíba. A equipe policial militar foi solicitada para comparecer no em uma residência localizada na Rua Carolina Brandão de Freitas, no Jardim América, onde um homem descumpria medida protetiva de urgência (MPU).

Segundo a PM, no local, uma mulher de 66 anos relatou que seu neto estava em frente a casa dela, e que ao perceber que a polícia foi chamada, ele deixou o local tomando rumo incerto.

Os policiais iniciaram rápida diligência e conseguiram encontrar o autor a poucos metros da casa da vítima. Os policiais confirmaram a existência da MPU, onde o jovem não poderia se aproximar de sua avó, assim, deram voz de prisão a ele, o qual foi entregue na delegacia de Polícia Civil para demais providência legais.