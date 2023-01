Homem é preso por estupro a menina de 13 anos e roubo

Um homem de 20 anos foi preso em Paranaíba no dia 29 de dezembro por ser autor de estupro e roubo no município. A vítima, de 13 anos de idade, foi surpreendida pelo homem em sua casa quando ela pegava roupas para dormir na casa da avó.

Conforme a PM, a guarnição de Força Tática foi acionada, via 190, para comparecer Avenida Getúlio Vargas, onde uma adolescente relatou aos policiais que ela havia ido até sua casa para pegar algumas roupas, pois ela estaria ficando na casa de sua avó que era próximo ao local. Quando estava na casa, foi surpreendida por um indivíduo que veio a tapar a boca dela, dizendo para ficar quieta, e se utilizando de força começou a passar a mão em suas partes íntimas.

A adolescente clamou para que o indivíduo parasse, dizendo que tinha apenas 13 anos e é virgem, e com isso conseguiu evitar uma conjunção carnal forçada. O autor ordenou para que ela deitasse no chão do quarto e mandou a contar até cem, enquanto ele subtraía diversos pertences na residência e, em seguida, veio a tomar rumo ignorado.

Os policiais iniciaram rápidas diligências com intuito de localizar o autor, e em pouco tempo depois encontrou um indivíduo com as mesmas características informadas pela vítima. O homem estava na Rua João Ribeiro, e fugiu a pé ao perceber que seria abordado.

Um dos policiais saiu em seu encalce a pé, o autor correu por algumas quadras, adentrou uma residência e veio a pular o muro, mas foi alcançado pelo policial, o qual teve que utilizar da força moderada para contê-lo a agressividade do autor. Durante busca pessoal, foi encontrada uma faca de cozinha na cintura do indivíduo. O homem confessou ser o autor do roubo e que que já havia passado os objetos para outra pessoa trocar em drogas. O homem confessou o estupro e que desistiu de forçar a conjunção carnal ao saber de sua idade. Assim, o autor de 20 anos foi preso e levado para a delegacia de Polícia Civil.