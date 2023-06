Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas no Ipê Branco

Policiais militares do 13º Batalhão, integrantes da Força Tática, apreenderam uma arma de fogo e cerca de dez gramas de crack ao verificaram denúncia de cometimento de tráfico de drogas no bairro Ipe Branco 2, na manhã desta sexta (2).

Chegou ao conhecimento da equipe de Força Tática de que um estaria ocorrendo o tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Ipê Branco 2, onde o autor seria um indivíduo já preso outrora pela mesma prática desse ilícito. Os policiais passaram a diligenciar nas proximidades do local para constatar o fato, momento em que o suspeito foi visto saindo de uma casa abandonada e ele estava com um coldre na cintura. De imediato foi iniciada uma abordagem e o homem retirou o coldre com uma arma de fogo que estava em sua cintura e a jogou para dentro do imóvel abandonado, e correu para adentrar sua casa do outro lado da rua.

Os policiais conseguiram o abordar na área de sua casa. Durante busca pessoal nada foi encontrado com ele, no entanto, os policiais encontraram a arma de fogo que ele tentou se desfazer, tratando-se de um revólver calibre 38, sem munição, em um coldre de couro.

Também foram localizadas cerca de dez gramas de crack escondidas em uma pilha de tijolos que estava no imóvel em que o autor foi flagrado saindo com a arma. Assim, o indivíduo recebeu voz de prisão por portar ilegalmente arma de fogo e pelo cometimento do tráfico de drogas naquele local. O homem de foi levado preso e entregue, juntamente com os ilícitos apreendidos, na delegacia de Polícia para os demais procedimentos legais.