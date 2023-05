Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Industrial de Lourdes

Na madrugada de domingo (14) policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão prende homem de 29 anos que cometia tráfico de drogas no bairro Industrial de Lourdes. A equipe policial militar realizava rondas pelo bairro Industrial de Lourdes e ao realizar abordagens e entrevistas técnicas, chegou ao conhecimento que um indivíduo estaria realizando a mercancia de drogas ilícitas na rua Araxá 4.

Segundo a PM. o policiamento foi intensificado naquela localidade para se averiguar a denúncia e os policiais puderam visualizar um carro chegando com dos faróis apagados defronte ao imóvel apontado na denúncia. Quando os policiais se direcionavam para a abordarem o veículo, avistaram na parte externa da casa duas pessoas conhecidas por serem usuárias de drogas e com elas estavam dois indivíduos, sendo um deles o proprietário da casa e suspeito de mercancia de drogas ilícitas, o qual tentou correr para dentro da casa, mas acabou sendo impedido pelos policiais militares.

Todos foram submetidos busca pessoal e não de ilícito foi encontrado, no entanto, foi realizada uma busca no domicílio do suspeito e foi encontrada, no meio de roupas sujas que estavam em uma máquina de lavar, uma lata de mentos contendo 20 trouxinhas de substância análoga a crack. O homem acabou confessando que realizada a mercancia daquela droga vendendo cada trouxinha pelo valor de R$10 reais.

Ainda foi encontrada a quantia de R$ 163 (em diversas cédulas de dinheiro e moedas) e quatro aparelhos celulares, sendo alegado pelo suspeito que três seriam de sua esposa e um deles era de uma usuária e fora penhorado até que ela retornasse para pagar quatro porções de crack que havia comprado. Diante do flagrante, os policiais deram voz de prisão ao homem de 29 anos, proprietário da casa, e o levaram para a delegacia de Polícia Civil para responder pelo crime de tráfico de drogas. O veículo que estacionou em frente a casa foi apreendido e levado para a delegacia, tendo em vista que seu condutor o abandonou e fugiu do local ao perceber a abordagem dos policiais.