Homem é roubado após sair de bar e R$ 700 levados de carteira

Um homem de 57 anos foi vítima de roubo na madrugada desta terça-feira (4) após sair de um bar, por volta das 3h. Ele havia ingerido bebida alcoólica e embriagado, foi agredido e teve R$ 700 levados de sua carteira. Segundo boletim de ocorrência, ele estava perdido na cidade e disse que o autor do roubo havia oferecido uma bicicleta de cor verde pelo valor de R$ 70.

O homem contou que após sair do bar, enquanto estava indo para casa, por volta das 22h, um homem o acompanhou, conversou, ofereceu uma bicicleta verde por R$ 70, sendo que o comunicante aceitou a proposta, mas logo adiante começou a ser agredido com socos. Na sequência teve sua carteira com R$ 700 e documentos subtraída e ficou perdido na cidade; então pediu ajuda a um frentista de um posto, o qual o direcionou para a Delegacia de Polícia.

A vítima disse aos policiais que o autor é um homem moreno, alto, cabelo curto (crespo e enrolado) e, estava usando uma bermuda e uma camiseta clara. A equipe de plantão fez diligências em busca do local juntamente com a vítima para tentar identificar o local dos fatos, visto que a vítima não se recordava do nome das ruas por onde passou.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem exalava forte odor de álcool, estava confuso e desorientado, e apresentava uma marca de agressão logo abaixo do olho esquerdo, o qual apresentava bastante inchado e de cor roxa, registrada em fotografia. A vítima também estava com as vestes e os braços sujos de sangue, consequência de hemorragia causada pela agressão sofrida no nariz.