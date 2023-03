Homem é vítima de golpe e perde R$ 100 mil em Paranaíba

Um homem, de 38 anos, foi vítima de um golpe no valor de R$ 100 mil reais em Paranaíba. A vítima negociava a compra de um trator com um falso intermediador. A ocorrência foi registrada na terça-feira (14)

Conforme informações da ocorrência, o comprador contou que intermediava a compra do maquinário com um homem, de 26 anos, natural de Juiz de Fora (MG), por meio de um número de telefone DDD 67. Durante o processo de negociação o homem informou que era cunhado de um conhecido da vítima, um homem de 48 anos, testemunha do caso.

Após entrar em contato com a testemunha, que confirmou que havia namorado no passado com uma irmã do autor, a vítima sentiu que as informações repassadas pelo autor seriam verdadeiras.

Dando prosseguimento ao negócio, a vítima transferiu a quantia para uma conta do Banco do Brasil, com agência na cidade Juiz de Fora (MG), pertencente a uma mulher de 50 anos, natural da mesma cidade. Ao perguntar para o golpista quem seria a mulher, disse que era sua esposa.

Porém, a vítima, juntamente com a testemunha, percebeu que teria caído em golpe, por conta da verdadeira proprietária do maquinário não ter recebido o valor e o negócio não ser efetivado.

A Polícia Civil entrou em contato com um banco digital, ao qual o atendente informou que a suspeita realizou uma transferência no valor de R$ 100 mil em nome do filho, autor de praticar o golpe.

Após contato com a suspeita, ela informou que o filho disse que receberia um dinheiro e pediu a conta bancária dela para realizar o depósito. Em seguida o autor pediu para que ela transferisse o valor para sua conta pessoal de um banco digital.

A mulher ainda disse à Polícia Civil que o filho está morando em Mato Grosso do Sul, conversou com o autor via WhatsApp DDD 67, porém, após o golpe não conseguiu mais contato com o filho.

O caso foi registrado como estelionato na delegacia de Paranaíba.

