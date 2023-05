Homem em monitoramento é preso após furtar bicicleta

Um homem de 45 anos foi preso pela Polícia Militar às 9 horas de sábado, no cruzamento da rua Debrair Elias de Freitas com a rua Tiradentes, no Centro de Paranaíba. Ele havia furtado uma bicicleta e deveria estar com tornozeleira eletrônica, porém, estava sem monitoramento.

Questionado a respeito da tornozeleira, o mesmo indicou que a arrancou e jogou fora não sabendo indicar o local exato. Durante a abordagem foi constatado que ele apresentava as mesmas características do autor de um furto de bicicleta na área Central sobre o furto, o autor confessou ter subtraído a referida bicicleta e trocado em três pedras de crack com um indivíduo em uma residência localizada na rua João Gonçalves de Moraes, no Jardim Paineiras.

O autor foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil. A bicicleta não foi encontrada na residência indicada por ele.