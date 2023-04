Homem enciumado diz que vai matar esposa e mulher pede medida protetiva

Uma mulher de 31 anos denunciou violência doméstica no final da tarde de segunda-feira (10), na rua Mato Grosso, no bairro Industrial de Lourdes, em Paranaíba; o marido, embriagado, de 54 anos a ameaçou de morte e disse que queria ver o sangue dela.

Conforme boletim de ocorrência, a mulher procurou a Polícia Civil para comunicar que ao chegar em sua casa por volta das 15h30 de ontem seu marido estava embriagado e começou a discutir com ela por motivos de ciúmes. Ele passou a ameaçar a mulher dizendo que iria matá-la e ver o sangue dela, que não tem medo de polícia e vai para o presídio por matá-la, segundo a mulher.

A mulher disse que saiu de sua casa e foi para a casa de sua mãe no Jardim América. Uma sobrinha da vítima, que também reside no Jardim América, disse que o autor foi até a casa dela, por volta das 18h, procurando pela vítima e o homem estava com algum objeto na cintura.

A vítima disse que tem interesse na separação, porém teme por sua segurança, pois o autor já proferiu diversas ameaças anteriores e ela tinha receio em realizar uma denúncia. A mulher pediu medidas protetivas.

Uma foto do autor foi repassada para a Polícia Militar que saiu em buscas para localizá-lo.