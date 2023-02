Homem esconde pedra de crack dentro de boné e sapato, mas é preso por tráfico de drogas

Policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 40 anos que, na noite de quinta-feira (23), realizava o tráfico de drogas no Santo Antônio. Em rondas pela rua José Pereira dos Santos, os policiais viram um homem que ao ver a viatura colocou um boné na cabeça e tentou esconder seu rosto, fato que chamou atenção dos policiais.

Segundo a PM, o homem adentrou rapidamente para um terreno sem muro, local apontado por denúncias como sendo um ponto de mercancia de drogas, inclusive sendo aquele indivíduo indicado como o possível traficante. No momento em que os policiais realizavam abordagem ao suspeito, saiu do local outro homem conhecido no meio policial por ser usuário de drogas, também foi submetido a abordagem.

Com o usuário nada de ilícito foi encontrado, mas com o suspeito de traficar foi encontrada uma trouxinha de crack escondida dentro de seu boné e uma pedra de crack escondida dentro de seu calçado, esta Pedr. Ainda foram encontradas diversas cédulas de dinheiro em pequenos valores dentro de uma carteira de cigarro que estava no bolso do homem.

Diante do flagrante de tráfico de drogas, o homem de 40 anos recebeu voz de prisão e foi levado, juntamente com os objetos apreendidos, para a Delegacia de Polícia Civil.

Confira todas as notícias policiais desta setxa-feira: