Homem esfaqueia a esposa e PM prende em flagrante

Um homem de 29 anos foi preso logo após ele tentar matar sua esposa na noite desse sábado. A mulher foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros, e levada para a Santa Casa, ela informou que o autor da lesão seria seu marido.

Segundo boletim de ocorrência, de posse das informações do sujeito, os policiais saíram em diligência e lograram êxito em localizar o suspeito na Rua Antônio Garcia de Freitas. Nada de ilícito foi encontrado com o homem, o qual alegou que teria entrado em luta corporal com sua convivente após discutirem. A vítima informou que na verdade, após discutirem, seu convivente se apossou de uma faca e correu atrás dela até em uma casa localizada na Rua Bento Ferreira de Moraes onde ela adentrou para se abrigar, mas o autor adentrou o imóvel e desferiu um golpe de faca contra ela. Que o homicídio não se consumou devido à intervenção do morador da casa que apareceu de posse de um facão.

Diante do exposto e das provas colhidas, os policiais deram voz de prisão ao autor e o levaram para a delegacia, onde foi lavrado auto de prisão em flagrante em seu desfavor.