Homem furta carne e café, vende e compra bebida alcoólica

Um homem de 32 anos de idade foi preso após furtar um quilo de carne e dois pacotes de café em um supermercado e uma na manhã de quarta-feira (14). Após o furto ele vendeu os itens e comprou bebida alcoólica.

Segundo boletim de ocorrência, a dona do supermercado, localizado na rua Antônio Garcia de Freitas, compareceu na Delegacia de Polícia por volta das 7h15 e denunciou o furto de um quilo ce carne. Ela relatou que o homem pediu um quilo de carne bovina e no momento em que passava pelo corredor, sentido porta de saída, foi flagrado, por uma cliente, colocando a carne dentro das calças, mas mesmo assim saiu do local. A testemunha informou os responsáveis pelo supermercado que verificaram através das câmeras e constataram o furto.

Mais tarde a PM foi acionada pois o mesmo homem estava sendo imobilizado pelo proprietário de uma padaria na rua Theódulo Mendes Malheiros. Ele informou aos policiais que na segunda-feira (13) o autor havia furtado dois pacotes de café. O homem confirmado o delito e disse ter vendido para um transeunte desconhecido nas proximidades da Praça da Iacal e utilizou o dinheiro para comprar bebidas alcóolicas.

O furto na padaria ocorreu por volta das 6h30 e de acordo com imagens das câmeras de monitoramento eletrônico, ele pegou dois pacotes de café e os colocou dentro das calças. O proprietário só deu por falta dos objetos em seguida a saída do mesmo do local, porém, após serem analisadas as imagens, constatou-se o furto.

Ele também confirmou ter sido ele o autor do furto no supermercado e disse ter vendido novamente para um desconhecido. Ainda contou que trocou de roupa justamente para não ser pego. A roupa que ele estava no momento do furto foi localizada no barracão da Praça da Iacal.