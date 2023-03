Homem invade e furta loja no centro de Paranaíba

Uma loja de confecções e calçados, no centro de Paranaíba, foi invadida na madrugada de sábado (18), por volta das 3h, e vários produtos foram furtados do local. A ação do autor foi gravada por câmeras de segurança.

Segundo a ocorrência, a proprietária da empresa, uma mulher de 37 anos, relatou que um indivíduo não identificado forçou e arrombou a porta de vidro blindex de sua empresa. O ladrão ainda conseguiu adentrar na loja e furtou uma mala de cor preta.

Ainda conforme a ocorrência, o criminoso encheu a mala com roupas e calçados, em seguida saiu e seguiu sentido ao Terminal Rodoviário da cidade. Toda ação do autor foi gravada pelo sistema de câmeras de segurança da loja.

A Pericia Criminal foi acionada para colher mais informações para identificação do autor. Não foi estimado o prejuízo do crime.

O caso foi registrado como furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo.