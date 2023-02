Homem morre após micro-ônibus escolar deslizar e atingir cabeça

Sebastião Alves Oliveira, 55 anos, morreu enquanto consertava micro-ônibus escolar, em Paranaíba, na Rua Eliza Tana. A esposa tentou acionar o Corpo de Bombeiros, mas não conseguiu, então ela mesmo prestou socorro ao marido e o levou até o hospital.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada até a Santa Casa do município, na manhã desta terça-feira (31). No hospital, a enfermeira informou aos militares que a esposa da vítima contou que Sebastião estava deitado no chão, dando manutenção no veículo, quando o ônibus deslizou e a roda da frente passou por cima da cabeça do homem.

O fato aconteceu em um condomínio de casas, a polícia foi até o local e em contato com a esposa da vítima, ela relatou que o marido esperava pelo irmão para fazer a manutenção do ônibus, quando percebeu o acidente.

Polícia Civil e a perícia foram acionadas e o caso registrado como morte a esclarecer.