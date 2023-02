Homem não obedece à ordem de policiais e vai para Delegacia

Um homem de 26 anos foi levado para a Delegacia na tarde de quarta-feira (1º) por volta das 17h39, após não obedecer a ordens de policiais militares, na rua Walmir Lopes Cançado, bairro Santo Antonio em Paranaíba.

Segundo boletim de ocorrência, durante patrulhamento o homem tem características semelhantes a de um autor de furto ocorrido na rua Maria Marlene, e por isso foi abordado pelos policiais. Ao ser dada a ordem de abordagem, ele não obedeceu, e se mostrou muito nervoso e irritado dizendo que não colocaria a mão na cabeça pois a Polícia Militar estaria de perseguição com ele pelo fato do mesmo estar em regime de monitoramento eletrônico.

Após várias ordens diretas, foi necessário conte-lo para a realização da busca pessoal, com meios de imobilizações. Durante a busca foi encontrado um aparelho celular; foi dada a voz de prisão por desobediência e ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia. Ao ser realizada checagem nenhum mandado de prisão se encontrava em aberto contra ele e o aparelho que estava em posso dele os policiais constataram que não se tratava do objeto obtido no crime.