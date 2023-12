Homem nu persegue e tenta agarrar mulher na madrugada

Um homem de 29 anos foi levado para a delegacia após perseguir e tentar agarrar mulher em frente de uma academia, na Avenida Augusto Corrêa da Costa em Paranaíba, por volta das 4h30 desta quarta-feira (13).

Conforme boletim de ocorrência, o caso foi registrado como ato obsceno, a PM (Polícia Militar) foi acionada para atender a ocorrência, pois no endereço havia um homem nu perseguindo e tentando agarrar uma mulher.

No local, testemunhas disseram à equipe policial que o suspeito só não conseguiu fazer nada com a vítima porque um motociclista passou e interveio na ação. Quando a polícia chegou, a vítima já havia deixado o local e não foi identificada.

O suspeito foi encontrado nas proximidades da Avenida Durval Rodrigues Lopes e já estava vestido com short, do lado do avesso, e sem camisa. Indagado, o autor disse que não se lembrava de nada, afirmando que voltava da casa de uma mulher. Ele, então, foi levado à delegacia.

