Homem perde conta do WhatsApp ao tentar participar de promoção de cerveja

Um homem de 45 anos de idade registrou boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia Civil após ter o acesso ao seu WhatsApp interrompido devido a perda do código de verificação. Segundo ele, entrou em contato com o Instagram de uma suposta cervejaria e foi orientado a passar o código para a empresa para poder concorrer a uma promoção de cervejas. Após fornecer o código de verificação, perdeu o acesso do seu WhatsApp.

A vítima foi orientada a realizar os procedimentos de recuperação de conta da própria plataforma, sendo de execução própria do dono da conta afetada. O homem tentou avisar o máximo de pessoas do seu círculo pessoal e até o momento não soube de ninguém que sofrera algum tipo de prejuízo por uso indevido da sua conta.

Continue Lendo...

Assista todas as noíticas do plantão policial desta quarta-feira (23):