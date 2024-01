Homem que testemunhou da tentativa de feminicídio é preso pela DAM

Um homem, que testemunhou uma tentativa de feminicídio em Paranaíba e não comunicou o fato à polícia, foi preso por investigadores da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) na quinta-feira (11). Segundo a Delegacia, ele foi preso na zona rural do município. Ele responderá por omissão de socorro e havia mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de estrupo marital com pena de 10 anos e 6 meses.

O caso

Na segunda-feira (8) um genro tentou matar a sogra com golpes de machado e depois tirou a própria vida por enforcamento em uma propriedade rural no município de Paranaíba, no distrito do Alto Santana.

A Polícia Civil por meio da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher) foi até o local por volta das 11h30 de hoje (9) com a Perícia e a funerária após receber informações de que havia ocorrido um feminicídio seguido de suicídio, mas a mulher apresentava sinais vitais e foi socorrida até a Santa Casa de Paranaíba.

A mulher permaneceu por mais de 18 horas sozinha na casa com ferimentos graves na cabeça até ser encontrada.