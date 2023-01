Homem quebra móveis de casa e mulher o acusa de agressão

Um casal se desentendeu na tarde de sábado (21), por volta das 13h20, após discussão por conta de duas multas de trânsito. O fato ocorreu na rua Jeferson Godoi Figueiredo, onde a mulher acusa o homem de ter desferido dois tapas no rosto, já ele alega que quebrou os móveis e não bateu na mulher.

Segundo boletim de ocorrência, a PM encontrou o homem, de 24 anos, dentro de um veículo, estacionado na frente da residência do casal e a mulher, 31 anos, estava no portão do lado externo.

Conforme o homem, sua esposa vem diariamente o humilhando com palavras de baixo calão, e no sábado ele perdeu o controle e quebrou alguns móveis, como armário de cozinha, mesa de jantar, ventilador e o celular da esposa, mas em momento algum agrediu a mulher. Após quebrar os objetos, esposa veio a agredi-lo causando arranhões em suas costas, peito, braços e pescoço.

A mulher contou aos policiais que que o desentendimento se iniciou por conta de duas multas que o seu esposo recebeu no veículo dela o qual disse que não pagaria. Ela disse também o marido desferiu tapas no seu rosto e cabeça.