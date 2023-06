Homem sem porte de arma é preso com revolver, munições e faca em conveniência

Na noite desse domingo (04), policiais militares do 13º Batalhão prenderam um homem que foi flagrado com um revólver enquanto ingeria bebidas alcoólicas em uma conveniência de Paranaíba. Diversas armas brancas e munições deflagradas foram localizadas em seu veículo.

A central de atendimento da Polícia Militar recebeu denúncia de que um indivíduo teria efetuado disparos com arma de fogo enquanto ingeria bebidas alcoólicas em uma conveniência localizada no bairro Santo Antônio. De imediato, os policiais foram ao local e realizaram busca pessoal no suspeito, e em sua cintura foi encontrada uma arma de fogo calibre 38 com seis munições intactas.

Durante busca no veículo do cidadão, foram localizadas sete capsulas de munições deflagradas de calibre .40 e duas de calibre 380. Também foram encontradas duas facas, um canivete, um bastão tático e uma arma de airsoft com um frasco contendo esferas plásticas.

Testemunhas alegaram não terem presenciado disparos de arma de fogo no local. Diante da ausência de porte legal da arma de fogo, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo e o entregaram na delegacia de polícia com os objetos apreendidos.