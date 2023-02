Homem sofre fratura exposta no pé durante briga em conveniência

Uma briga generalizada em uma conveniência no bairro Santo Antônio acabou na Santa Casa, com um homem ferido. Ele sofreu uma fratura exposta no pé durante um briga que envolveu ao menos dez pessoas, na madrugada de sábado (25), por volta das 2h em uma conveniência na rua Pio XI, no bairro Santo Antônio.

Segundo boletim de ocorrência, a segurança do local acionou a Polícia Militar para conter uma briga generalizada envolvendo 10 pessoas. Quando as equipes de serviço da PM chegaram no local o Corpo de Bombeiros já estava realizando o atendimento a um homem de 31 anos que apresentava fratura exposta no tornozelo esquerdo. Ele foi encaminhado para a Santa Casa.

No local dos fatos uma mulher de 24 anos se apresentou relatando que visualizou o homem de 31 anos derrubando sua motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento, diante disso ela pediu a um amigo que estava próximo a motocicleta que a levantasse do chão. Em seguida ela viu o homem derrubando novamente sua motocicleta por meio de um chute.

A namorada do homem relata que ao chegar no estabelecimento iniciou uma discussão por motivo fútil com uma mulher que não soube identificar, sendo em seguida retirada do local pelos seguranças. Na área externa da conveniência a briga continuou, sendo que envolveram mais pessoas devido o fato do homem de 31 anos derrubar algumas motocicletas que estavam estacionadas.

O homem disse aos policias não saber como ocorreu, nem se recordar quem são os demais envolvidos na briga. A namorada dele relatou também não saber identificar as pessoas que lhe agrediram.

A dona da moto informou que o painel de sua motocicleta foi danificado. Diante dos fatos foi registrado o presente boletim para as devidas providências.