Hospital Psiquiátrico recebe Prêmio Nise da Silveira 2023

O Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, em Paranaíba, vai receber o Prêmio Nise da Silveira de Boas Práticas e Inclusão em Saúde Mental 2023. A instituição foi uma das agraciadas, por indicação do deputado federal Geraldo Rezende (PSDB).

A entrega do prêmio, que são diplomas de menção honrosa, está prevista para o dia 21 de novembro, às 16h, no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em homenagem ao Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado nesta data.

Conforme o presidente da entidade, José Robalinho da Silva Neto, o prêmio é uma forma de reconhecer e incentivar aqueles que contribuíram na política de cuidado sustentada no respeito integral às pessoas que se encontram em sofrimento psíquico e situação de vulnerabilidade.“Nise Magalhães da Silveira foi uma importante psiquiatra brasileira de renome internacional que revolucionou a psiquiatria no Brasil com tratamentos humanizados. O Instituto Adelina Thiago Dias também dispende aos seus pacientes um tratamento humanizado”, pontuou.

Continue Lendo...

Ele ainda destaca que o trabalho envolve toda diretoria e funcionários, seja pelo tratamento oferecido aos pacientes, assim como pelo trabalho de todo o corpo clínico do hospital psiquiátrico.

Atualmente, o hospital atende 50 paciente de todo Estado, visto que a entidade junto com o Nosso Lar em Campo Grande, são as únicas de MS que atendem pacientes psiquiátricos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Todas as atividades do hospital são acompanhadas pela equipe de multiprofissionais, aplicando metodologia do tratamento médico-hospitalar e pós-hospitalar de contrareferência. Para o gerente de planejamento do hospital, Wagner Alves, “o prêmio é um reconhecimento de toda a luta que o hospital enfrenta como a antimanicomial, por um tratamento humanizado e contra o estrangulamento financeiro. O hospital depende muito dos parceiros e um deles é o deputado Geraldo Resende, que recentemente destinou emenda parlamentar de R$ 500 mil para revitalização do local. Essa é uma conquista de toda a equipe”, comemorou.

O deputado conta que indicou a instituição pelos serviços prestados nos últimos 50 anos. Segundo ele, o hospital oferta um atendimento com o máximo de dignidade para seus pacientes e familiares e é 100% SUS”. Atualmente a unidade conta com uma estrutura física totalmente climatizada em todos os alojamentos masculinos e femininos, salões cobertos para diversas atividades da equipe técnica de multiprofissionais e também com área externa de atividade de lazer com academia ao ar livre.

O Hospital Psiquiátrico Dr. Adolfo Bezerra de Menezes é uma entidade filantrópica fundada em 1966 declarado de utilidade pública municipal, estadual e federal, que atua nas diretrizes da Raps, proporcionado boas práticas e inclusão em saúde mental.