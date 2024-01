Idosa atingida com machadada deve ser ouvida nesta semana

A idosa de 73 anos, que foi atacada a machadadas pelo genro, de 56 anos, e ficou 18 horas agonizando em um sítio no distrito do Alto Santana, a 22 quilômetros da zona urbana de Paranaíba, deve ser ouvida pela Delegacia de Atendimento à Mulher nesta semana, conforme a delegada responsável pelo caso, Eva Maira Cogo.

Ela recebeu alta na quarta-feira (24), 16 dias após o crime. Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Três Lagoas. O caso ocorreu no dia 8 de janeiro.

De acordo com o boletim médico do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas, a paciente transferida na quinta-feira (25) para Paranaíba. A idosa ficou internada por 16 dias com um corte profundo no crânio na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e, agora, o estado de saúde dela é estável e não corre mais risco de morte.

A vítima e o genro eram sócios de uma propriedade rural e tiveram um desentendimento por conta do sítio. No momento da agressão, a idosa estava em uma casa de ferramentas quando foi surpreendida pelas costas pelo suspeito que a golpeou com um machado na cabeça.

Dois homens e uma idosa, amiga da vítima, presenciaram o fato, mas não acionaram a polícia e voltaram para a cidade. Um deles era condenado por estupro marital (crime cometido dentro de uma relação conjugal) e estava foragido da Justiça. Ele foi preso dias depois e vai responder também por omissão de socorro.