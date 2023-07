Idosa cai em golpe do dinheiro para a 'filha' consertar o celular

Um idosa de 79 anos de idade foi vítima de estelionato contra idoso em Paranaíba na tarde de quinta-feira (20), por volta das 16h, na Travessa X, Daniel 1. Acreditando estar em conversa com a filha, ela repassou R$ 1.279 para a conta de uma mulher que disse que precisava do dinheiro para o conserto do aparelho celular.

Segundo boletim de ocorrência, a idosa contou que recebeu mensagens do número de celular com o DDD 51 se identificando como sua filha e dizendo que precisava de um dinheiro para efetuar o conserto de um aparelho celular e que posteriormente restituiria o valor.

Acreditando ser sua filha, ela transferiu o valor de R$ 1.279 para a conta de uma mulher. Após a transferência do valor, ela entrou em contato com a filha do número comumente usado por ela e percebeu que caiu em um golpe. Na Delegacia, ela apresentou o comprovante do pagamento efetuado.