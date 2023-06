Idosa denuncia neto usuário após ameaças e invadir residência

Uma idosa, de 68 anos, procurou a delegacia para denunciar o neto, após invadir sua residência e ameaçar seu filho. O caso aconteceu entre quinta (23) e sexta-feira (23), em Paranaíba.

Segundo a idosa, o neto é usuário de drogas e atualmente mora em um hotel no centro da cidade. O rapaz, de 24 anos, teria pulado o muro de sua residência, localizada no Bairro de Lourdes, causando tumulto no local, além de agredir um cachorro.

O neto ainda proferiu ameaças contra seu filho, com intuito de colocar fogo em um caminhão. Além disso, o homem começou a destruir a residência.

O caso foi registrado como ameaça com violação de domicílio e violência doméstica.

Confira mais informações do setor policia em Paranaíba. Veja: