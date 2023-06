Idosa perde quase R$ 1 mil após falsa cobrança de dívida

Uma mulher de 63 anos de idade foi vítima de estelionato na manhã desta sexta-feira (9) em Paranaíba, o caso foi registrado por volta das 11h. Ela repassou dados bancários a um falso atendente bancário que lhe cobrava uma dívida.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima relata que recebeu um SMS do numero 29091, informando uma dívida e ela deveria entrar em com um número 0800, de uma compra no valor de R$ 2.770.

Em contato com o numero 0800 o atendente teria solicitado algumas informações bancárias da idosa e fez com que a ela abrisse seu aplicativo do banco. A mulher ainda passou algumas informações para aquele atendente do 0800.

Em dado momento a ligação caiu e um número com DDD 11 entrou em contato via Whatsapp, porém este não completava.

Ela realizou um PIX no valor de R$ 998.