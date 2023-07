Idoso avança sinal vermelho, colide em caminhonete e capota veículo

Um homem de 78 anos, que conduzia um Fiat Uno capotou o veículo em que estava após colidir em uma caminhonete no cruzamento das Avenidas Coronel Gustavo Rodrigues da Silva e Durval Rodrigues Lopes. Ele avançou o sinal vermelho e colidiu com uma caminhonete, que era conduzida por uma mulher de 35 anos. O homem estava com a CNH vencida.

Segundo boletim de ocorrência, o idoso seguia pela Avenida Coronel Gustavo, sentido bairro/centro quando no cruzamento com a Avenida Durval, avançou o sinal vermelho e foi colidido pela caminhonete, que seguia sentido no sentido leste/oeste.

A guarnição do Corpo de Bombeiros foi chamada ao local e retirou o motorista do Fiat Uno que estava capotado utilizando as técnicas de resgate, os bombeiros retiraram o condutor pelo porta malas, com ajuda da guarnição da PM que também compareceu ao local.

Sem fratura aparente, somente com escoriações pelos braços e mãos, o idoso foi levado consciente para a Santa Casa.