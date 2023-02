Idoso denuncia estelionato após descobrir compra com cartão de crédito

Um idoso de 85 anos descobriu uma compra com seu cartão de crédito no valor de R$ R$ 287,29. Ele só ficou sabendo da dívida após receber cobrança via telefone de que a fatura estava em atraso. O fato foi registrado no último sábado (25).

Ele contou na Delega cia que ao ir em uma loja de departamento foi oferecido um cartão e embora não tivesse interesse em adquirir o referido cartão, aceitou por insistência da vendedora. Na sexta-feira (24) ele foi avisado por um funcionário da loja que havia uma dívida, e por isso a vítima compareceu na Delegacia, contudo não sabia dar nenhuma informação.

Os policiais constataram, após apresentação da fatura, que existe uma compra em uma empresa de perfumes, parcela 03/12 de R$ 64,69. Ele relata que não efetuou nenhuma compra com o cartão mencionado, bem como, o valor da dívida está em R$ 287,29.