Idoso é flagrado pela PMA ateando fogo em sacos de cimentos e é multado

Um homem de 68 anos foi flagrado pela Polícia Militar Ambiental ateando fogo em um amontoado de sacos de cimento na rua João Antunes de Macedo esquina com a Antenor Umbelino de Paula, no bairro Daniel IV. No local há uma construção em andamento e o homem foi visto pelos policiais quando eles passavam pelo local. A multa totalizou R$ 1.469,40.

Segundo boletim de ocorrência, a equipe da PMA retornava de uma fiscalização ambiental realizada na zona rural de Paranaíba na terça-feira (29) e ao passar pela rua João Antonio Macedo esquina com a rua Antenor Umbelino de Paula viram o idoso próximo a um amontado de sacos de papel vazios de cimento e cal utilizados na construção, e viram o momento exato em que o ele ateou fogo no material.

Questionado se conhecia a proibição da queima de resíduos sólidos ao ar livre, ele respondeu que sim, contudo, contou ser o responsável pela obra e o proprietário havia dito a ele para efetuar a queima para dar fim aos resíduos. A equipe solicitou que ele apagasse o foco de incêndio, o qual realizou o ato jogando água sobre o fogo.

Continue Lendo...

Foi lavrado auto de infração, com multa de 31 Uferms, perfazendo o valor total de R$ 1.469,40.