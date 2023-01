Idoso é preso suspeito de abusos contra a enteada em Paranaíba

Um idoso de 61 anos dfoi preso pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Paranaíba; ele está sendo investigado por supostamente abusar sexualmente de sua enteada desde os oito anos de idade. A prisão aconteceu na última sexta-feira (20) e foi divulgado na terça-feira (24).

Conforme descrito pela vítima, atualmente com 16 anos, os fatos aconteciam sempre no interior da residência da família e em momentos em que a criança e o suspeito estavam a sós. A vítima relata com riqueza de detalhes diversos abusos que suportou, os quais iniciaram-se com toques íntimos e evoluíram para conjunção carnal.

Ressaltou, ainda, que não tinha coragem de contar para ninguém em razão das reiteradas ameaças de morte direcionadas a ela e aos seus familiares. Em razão da gravidade dos relatos da vítima, da reiteração da conduta delitiva, das ameaças sofridas pela adolescente e da periculosidade do suspeito, que já cumpriu pena por roubo por quase 10 anos, a Delegada de Polícia Titular da DAM representou pela prisão temporária do suspeito, que foi deferida pelo Poder Judiciário local.

A DAM em Paranaíba fica localizada na Rua Rui Barbosa, nº 1680, Jardim Brasília e o atendimento é de segunda a sexta das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 19h30.