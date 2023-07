Idoso é sequestrado no Alto Tamandaré e PM prende dois em Cassilândia

Na noite de terça-feira (11 a Polícia Militar prendeu dois homens em Cassilândia, após roubar um veículo e levar um idoso, de 73 anos, proprietário do veículo como refém. O caso ocorreu no Alto Tamandaré, distrito de Paranaíba. Segundo a PM, policiais foram acionados, via central de atendimento 190, onde a esposa da vítima informou que estava em sua casa, quando dois homens chegaram e anunciaram o assalto, roubando um veículo Toyota Hilux estacionado na garagem e levando seu marido como refém.

A equipe policial iniciou as diligências e buscas para resgatar o refém e recuperar o veículo, logo se depararam com o veículo roubado, que vinha no sentido contrário da Avenida da Saudade, em Cassilândia, saída para o Distrito de Alto Tamandaré. De imediato foi iniciado o acompanhamento tático, onde os policiais abordaram e interceptar os autores do crime na Rua Herculano F. de Almeida.

No momento da abordagem, dois indivíduos que estavam nos bancos da frente desceram do veículo de posse de arma branca e empreenderam fuga à pé, deixando para trás outros dois comparsas de 19 e 41 anos de idade, que permaneceram com o refém, um idoso de 73 anos, no banco de trás do veículo.

A vítima foi resgatada, libertada e encaminhada para atendimento médico, visto que no momento da execução do roubo, os autores utilizaram extrema violência física e psicológica contra a vítima, causando-lhe algumas perfurações e cortes realizados por arma branca (faca). Durante a abordagem policial e busca pessoal aos autores do roubo, sequestro e cárcere privado, foram localizadas quatro facas com as laminas afiadíssimas.

A Polícia Militar está realizando diversas diligências para capturar os suspeitos que se evadiram durante o resgate da vítima.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois indivíduos que permaneceram com a vítima no momento da abordagem, sendo eles conduzidos à Delegacia de Polícia para cumprimento das medidas cabíveis.