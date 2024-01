Igreja Católica realiza retiro durante o Carnaval

Acontece de 10 a 14 de fevereiro a 6ª edição do Acampamento Manaain, um retiro espiritual de iniciativa da Igreja Católica. As inscrições seguem até a próxima sexta-feira (2) na Vetclin. O retiro é realizado em uma fazenda na região e podem participar maiores de 18 anos de idade.

O valor da inscrição é de R$ 450; para mais informações o telefone de contato é 98165 1568.

Brunielli Rocha, Rose Vilela e Andreia Cristina Ribeiro, que fazem parte da organização, falam sobre as inscrições e o que esperar do acampamento.

Assista: