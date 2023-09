Inauguração da Ponte do Divisa será em 1º de outubro

A obra na região do Divisa, conhecida como Ponte do Zé Leiteiro, será inaugirada em 1º de outubro, uma semana depois do que havia sido anunciado pela Administração Municipal. O motivo é que a obra está em fase de finalização e para que não ocorra imprevistos, houve a mudança.

Sobre a ponte, a estrutura possui 30 metros de comprimento, localizada na região do Divisa, sobre o Rio Santana.

Estão sendo construídos dois blocos de pilares que sustentarão as vigas do piso da ponte. O valor da obra é de quase R$ 1,1 mi, e conta com emenda parlamentar do senador Nelsinho Trad e contrapartida de recursos próprios do Município. A empresa responsável pela obra é a Geoserv, a mesma que fez o serviço da Ponte dos Coqueiros.

