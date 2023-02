Inquilina embriagada se desentende com idoso

Uma mulher de 51 anos e um o dono do apartamento em que ela mora de desentenderam na noite de sexta-feira (10) e foram parar na Delegacia, por volta das 19h. Ele estava embriagada e ameaçando quem passava pela rua com uma faca e um pedaço de pau, já ele tentava controlar a situação. O fato ocorreu na rua Bento Ferreira de Morais.

Segundo boletim de ocorrência, a mulher estaria com um pedaço de pau e uma faca perturbando a todos que passavam pelo local; o PM encontrou o idoso com um pedaço de pau empurrando a mulher para dentro de um apartamento de seu prédio, também foi possível ver que ambos estavam se agredindo já que a mulher atirou uma panela no sentido da porta onde estava o idoso.

Segundo o idoso, a mulher mora em um de seus apartamentos e que cuidava dela diariamente, e naquele dia presenciou a mesma bebendo e causando tumulto na rua, momento em que o mesmo na tentativa de fazer com que ela se acalmasse tentou colocá-la para dentro do apartamento, porém por estar embriagada não estava colaborando com a situação.

Já a mulher disse que tem um relacionamento com o idoso há tempos e que mantem relações sexuais com ele diariamente. Diante disto os dois foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil para confecção do boletim de ocorrência.

Conforme a PM, a mulher estava com desordem nas vestimentas e uma lesão superficial no joelho direito, o idoso não possuía nenhuma lesão ao exame externo. Foi solicitado apoio de outra viatura para condução de ambos nos compartimentos de segurança das respectivas viaturas já que estavam com os ânimos alterados. Eles foram entregues juntamente com o boletim de ocorrência ao policial civil plantonista para as medidas cabíveis.