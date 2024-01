Inscrições dos blocos para o Carnaiba 2024 estão abertas

A Prefeitura de Paranaíba, por meio de parceria entre as secretarias de Cultura, Turismo e Governo, abre inscrições para candidatos a Rei Momo, Rainha e Blocos “Carnaíba 2024”, de 8 a 12 de fevereiro.

Serão cinco noites de folia, com início na quinta-feira, 8, onde será realizado o concurso Rainha e Rei Momo, a partir das 20h, com apresentação do Grupo de Pagode Bem Bolado. Na segunda noite, 9, Mariana Fagundes. Sábado, 10, a dupla Maiara & Maraisa comandará a terceira noite de folia. No domingo, 11, haverá matinê com apresentação de shows infantis, a partir das 15h. Segunda-feira, 12, o encerramento do carnaval será com a dupla Pedro Paulo & Alex.

A Banda Santa Helena fará apresentação todas as noites no palco do Carnaíba.

Segundo a secretária de Cultura, Debora Queiroz, Carnaíba 2024 além de retomar as tradições carnavalescas também fomenta a cultura, turismo e o comércio local.

As inscrições para o concurso dos blocos e Rei Momo e Rainha ocorrerão na Secretaria de Cultura, bem como para saber mais informações sobre a venda de camarotes procure a Secretaria.

Haverá Praça de Alimentação todas as noites.