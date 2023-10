Jantar dançante comemora Dia do Idoso e Terceira Idade

Nesta quarta-feira (18) acontece um jantar dançante em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, que é comemorado no mês de outubro, juntamente com o e Dia Internacional da Terceira Idade. A Secretaria de Assistência Social é quem está promovendo a ação, às 18h, no Espaço Vitória.

O evento é direcionado aos idosos assistidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS Maria Félix e CRAS Aristides Ferreira Araújo), o Lar de Idosos Santo Agostinho, LBV, Pastoral do Idoso, Associação Antialcoólica, Instituto Irmã Emiliana e Conselho Municipal do Idoso com o apoio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social).

O Dia do Idoso é comemorado no Brasil em 1º de outubro. Essa data faz referência ao dia da aprovação do Estatuto do Idoso, em 2003.