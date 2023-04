Jovem com máscara balaclava amedronta mães em Ceinf no bairro de Lourdes

Um jovem de 18 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após denúncias de que ele estaria próximo ao Ceinf Maria Marlene Sene de Souza, na Avenida Rio de Janeiro, bairro Industrial de Lourdes, com uma máscara balaclava. Aos policiais ele disse que usava a máscara por que é músico e nos Estados Unidos é normal o uso de tal máscara. O caso foi registrado como ameaça e incitação ao crime.

Conforme boletim de ocorrência, a diretoria do Ceinf teve notícia do fato por relato de mães de alunos de que um jovem andando de bicicleta nas proximidades da creche utilizando-se de uma máscara balaclava, ou seja, com a cabeça coberta com capuz. As guarnições policiais realizaram patrulhamento nas imediações da creche, bem como nas imediações da Escola Liduvina Motta Camargo.

O jovem é estudante da escola Aracilda Cícero Correa da Costa em período integral das 7h às 16h e foi localizado na Avenida Theódulo Mendes Malheiros, por volta das 16h20, parado em uma padaria, fazendo uso ainda da máscara balaclava.

Aos policiais o jovem alegou que estava fazendo uso da máscara balaclava por estilo musical, disse ser músico, e que para ele é normal o uso de tal máscara nos Estados Unidos, relatou ainda que faz uso de medicamento controlado antidepressivo, mas que não fez uso na data em questão. O jovem foi compromissado e liberado na sequência. A máscara foi apreendida.

A PM ressalta que a medida foi realizada com intuito preventivo e em resposta às ações de segurança pública que estão sendo adotadas em sede nacional, em virtude de ataques e massacres genocidas que vem ocorrendo em escolas de todo o Brasil.