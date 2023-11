Jovem diz a polícia que usou maconha antes de pegar a moto do pai

Terça-feira (31), um jovem de 20 anos foi preso após dirigir moto de forma indevida.

Segundo Informações, o homem guiava a moto em alta velocidade, o mesmo fazia manobras de alto risco, uma viatura da Força Tática fazia rondas próximas à rotatória da Fé quando avistou o jovem.

A Polícia Militar fez sinal de parada com sirene, usou sinais luminosos, mesmo diante disso não obedeceu aos sinais de parada.

Continue Lendo...

Ao tentar fugir dos polícias, o individuo em posse da moto colidiu na lateral direita da viatura colocando a vida e integridade física do policial que estava no banco dianteiro da viatura, o agente de segurança estava com o intuito de realizar a abordagem no momento da colisão.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O mesmo percorreu por vários bairros como São José, Centro e santa Lúcia, foi feito a abordagem na Rua José Garcia Leal, a polícia precisou usar força moderada, o condutor da moto apresentou resistência. Com ele nada de ilícito foi encontrado, informou também aos polícias que fez o uso de maconha e fugiu por não ter habilitação, e a moto era de propriedade do seu pai.

O Jovem recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia.