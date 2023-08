Jovem diz que 'vai até o inferno' para matar ex-sogra

Uma jovem de 18 anos de idade ameaçou a ex-sogra, de 42 anos, por conta da guarda de uma criança de 4 anos de idade. A avó tem a guarda do menino, e a mulher inconformada pela perda do direito foi até a residência onde o menino mora e fez as ameaças.

Conforme boletim de ocorrência, o fato ocorreu na manhã de segunda-feira (21) no bairro São José, avó do menino contou que a ex-nora não se conforma em perder a guarda momentânea do filho. “Vou te matar de qualquer jeito, eu vou até o inferno pra te achar”, disse a mãe do garoto.

O mandado de entrega do menor foi expedido pelo Conselho Tutelar de Rio Verde-GO. O caso foi registado na Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.