Jovem é preso por tráfico de drogas e receptação no bairro de Lourdes

Na noite dessa terça-feira (16), policiais militares da equipe de Força Tática do 13º Batalhão realizaram a prisão de um homem de 20 anos que realizava o comércio de entorpecentes no bairro Industrial de Lourdes. Na“boca de fumo” foram apreendidos objetos furtados e outros com origem duvidosa.

A equipe policial militar compareceu em uma residência localizada na Rua Ivo Fabres de Queiroz, onde a proprietária chegou, por volta das 17h30, e constatou que foram furtados vários objetos. Os policiais saíram em diligências em busca de localizar o autor e os produtos furtados, e pouco tempo depois avistaram um suspeito em frente a sua casa na Rua Antônio Marão no bairro de Lourdes. O homem já era conhecido pelos policiais por ter passagens pela policial pelo cometimento de crimes como furto, roubo, tráfico de drogas e outros, bem como, o local já era alvo de várias denúncias de possivelmente ser usado para o comércio de entorpecentes.

Diante da suspeita, os policiais realizaram abordagem ao indivíduo e em seu bolso encontraram dez trouxinhas contendo crack, vindo ele a confessar que realizava ali o tráfico de drogas e completou dizendo que traficar compensava mais do que trabalhar honestamente. Durante busca na casa do autor, os policiais encontraram uma balança de precisão, uma porção de maconha e o valor de R$ 651 reais em diversas cédulas e valores.