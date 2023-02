Jovem é preso por tráfico de drogas no bairro de Lourdes

Um jovem de 18 anos foi preso pela Força Tática da Polícia Militar em Paranaíba, enquanto realizava tráfico de drogas em uma casa no bairro Industrial de Lourdes, no domingo (5). Os policiais militares foram até uma casa localizada na Rua Nilson Pimenta de Mello, no Industrial de Lourdes, onde denúncias apontavam estar ocorrendo o tráfico de drogas e que havia intenso movimento de usuários.

Segundo a PM, ao chegar no local, quando procederam abordagem a um casal que estava em frente à residência, o homem saiu correndo, retirou algo de seu bolso e jogou no terreno baldio ao lado.

O indivíduo foi alcançado no interior da casa e nada de ilícito foi localizado com ele, porém próximo ao autor, em cima de uma mesa, foram visualizados vários embrulhos típicos para embalagem de droga. Um busca foi realizada na residência e foram localizadas duas trouxinhas com crack dentro de um recipiente em cima de um armário, e dentro da geladeira foram localizadas duas trouxinhas com maconha, e em meio a roupas dobradas foi localizada a quantia de R$740.

O homem confessou que estava comercializando as drogas em sua casa. O objeto lançado pelo homem no terreno baldio não foi localizado. O indivíduo foi preso e entregue na delegacia com as drogas e o dinheiro apreendido.