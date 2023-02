Jovem é preso traficando drogas no Carnaíba

Policiais militares do 13º Batalhão realizaram a prisão em flagrante de um homem, de 21 anos, que traficava drogas durante ao evento do Carnaíba, na madrugada de sábado (18). Os policiais notaram que três jovens, conhecidos no meio policial pela prática de diversos crimes, constantemente, saíam e entravam o recinto carnavalesco, e acabaram demonstrando nervosismo ao perceber que foram notados.

Os policiais realizaram abordagem aos indivíduos e eles foram levados para ponto de apoio para uma busca minuciosa, sendo encontrado com o homem de 21 anos quatro trouxinhas com a cocaína, uma trouxinha com maconha e cerca de R$ 500 em várias cédulas de dinheiro.

Diante do flagrante, o homem com os entorpecentes recebeu voz de prisão e foi levado para a delegacia. Os outros rapazes foram qualificados na ocorrência como suspeitos de participação no ilícito.