Jovem furta pastelaria oito dias após sair do presídio

Um jovem de 18 anos foi preso pela Polícia Militar após confessar ter furtado uma pastelaria na madrugada de sexta-feira (20). Denúncia anônima levou até o paradeiro do jovem, que ao ser questionado disse ter sido o autor do furto e já teria trocado os itens por droga, no valor de R$ 50. Ele foi preso no Espelho d´Água, por volta da 0h30 de sábado (21). Ele estava preso até o último dia 12.

Segundo boletim de ocorrência, o homem foi encontrado em cima de uma árvore em meio às folhagens. Perguntado sobre o furto na pastelaria, ele confirmou ter praticado o ato, para sustentar seu vício em drogas e relatou ter trocado os produtos no terminal rodoviário de Paranaíba no valor de R$ 50 em entorpecentes. Quanto ao receptador, ele disse desconhecer.

Da pastelaria foram levados refrigerantes, chicletes, chocolates, e sorvetes.

Ainda conta no BO, que ele estava em posse de uma mochila de cor preta com o nome de uma empresa contendo produtos diversos, como dois pares de brincos e dois registros de 3/4, dois bonés, um preto e outro preto e vermelho.

Em conversa com os policiais militares, os proprietários da pastelaria informaram que ficaram sabendo do furto somente 11 horas após o fato, e desde então começaram a procurar o autor, obtendo êxito em encontrá-lo na madrugada do dia 21.