Jovem não aceita fim de namoro e intimida ex-namorada

Uma jovem de 23 anos procurou ajuda da Polícia Militar por conta da perturbação do ex-namorado, 19 anos, após o término do relacionamento. Na segunda-feira (6), por volta das 20h, ele foi encaminhado para a Delegacia após mais um episódio em que ele a procurou para tentar reatar o namoro. O casal namorou por aproximadamente 30 dias

Conforme boletim de ocorrência, a mulher relata que estava em um supermercado, momento que teve conhecimento de que seu ex-namorado estava de frente sua residência, pois após o término do relacionamento o rapaz não conformado com o fim do relacionamento, começou a mandar mensagens intimidadoras. "Você acha que vamos terminar assim", diz uma das mensagens enviadas por ele.

Segundo ela, o jovem já havia ido até a casa dela sem seu consentimento, porém neste dia não houve discussão.

Na presença da PM o autor disse que não desistiria de reatar com ela e que preferiria ir preso, dizendo aos policiais “podem me levar". Diante o fato ele foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para devidas providências.